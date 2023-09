L' Italia di Spalletti parte con un 1-1 contro la Macedonia

Leggi su agi

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - Inizia con un pareggio l'avventura di Lucianosulla panchina della Nazionalena di calcio. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri non vanno oltre un 1-1 con ladel Nord, nella sfida valevole per la terza giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo la sconfitta all'esordio con l'Inghilterra e la vittoria con Malta (alla guida c'era ancora Roberto Mancini), ora arriva anche il primo pareggio con il ct di Certaldo fresco di scudetto con il Napoli.(una gara in più giocata) salgono cosi' entrambe a 4 punti in classifica alle spalle di Inghilterra e Ucraina, rispettivamente a 13 e 7 punti ma scese in campo due e una volta in più rispetto agli uomini di. vs 1 -1 ?? #Immobile 47', Bardhi 81' Gli #Azzurri ...