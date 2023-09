L’inefficienza patologica del trasporto pubblico italiano che è sempre più caro

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 settembre 2023) Quarantanove euro al mese. È il prezzo dell’abbonamento ferroviario che la Francia, stando alle parole del presidente Emmanuel Macron, dovrebbe lanciare nell’estate 2024. Con questa cifra, i cittadini potranno viaggiare illimitatamente sui treni regionali (i Ter, Transport express régional) e gli Intercités, ossia tutti i treni diurni e notturni di media-lunga percorrenza sotto l’azienda pubblica Société nationale des chemins de fer français (Sncf). Secondo il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, il pass potrebbe includere anche «gli autobus, le metropolitane e i tram nelle grandi città». La proposta è stata avanzata anche per fornire ai cittadini un’alternativa più economica ed ecologica ai voli aerei interni, soggetti a rincaripiù difficili da sostenere. Proprio in Francia, a fine maggio, è entrata in vigore una legge che ha abolito tre tratte aeree (da ...