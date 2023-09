L’India offre al G20 la sua terza via L’analisi di Jean

Leggi su formiche

(Di sabato 9 settembre 2023) Il G20 è un’organizzazione internazionale specializzata in questioni economiche e finanziarie. Fu creato nel 1999, all’inizio del grande balzo della globalizzazione, per favorire una migliore concertazione tra le maggiori economie mondiali non partecipanti al G7, coinvolgendole nella gestione della globalizzazione globale, anche per evitare che il processo fosse considerato una “ri-colonizzazione” da parte dell’Occidente e per mantenere una maggiore rappresentatività delle decisioni concernenti i suoi compiti statutari: crescita economica e stabilità finanziaria. Data la riduzione della percentuale del Pil mondiale degli Usa e dei loro alleati europei e asiatici, è divenuto complementare più che competitivo del G7. Tra i suoi membri include quelli del G7 e quelli dell’organizzazione che si pone in competizione con quest’ultimo, cioè il Brics (recentemente passato da 5 a 11 Stati membri ...