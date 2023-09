L' igienizzante funziona davvero? Scienziato mostra al microscopio cosa succede ai batteri con una sola goccia di prodotto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 settembre 2023) L'per le mani è importantissimo: guardateai(visti al) con unadiL'per le mani è diventato un elemento importante nelle nostre vite quotidiane, specialmente negli ultimi anni con la diffusione di malattie infettive, come la pandemia di COVID-19. Questoè stato riconosciuto come uno strumento fondamentale per mantenere la pulizia delle mani e prevenire la diffusione di germi e. Uno dei benefici più evidenti di questo detergente è la sua capacità di uccidere o inattivare i germi presenti. Ciò è particolarmente importante per prevenire la diffusione di malattie, come il raffreddore, l'influenza e - appunto ...