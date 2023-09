Leone d' Argento a Garrone Ma a Venezia trionfa il buonismo

(Di sabato 9 settembre 2023) Come da pronostico, il film del regista greco si porta a casa il premio principale. Bene anche "Green border" che strappa il Premio Speciale per la Giuria. Ecco i premiati principali.

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a “Aku wa sonzai shinai (Il male non esiste)” di Ryusuke Hamaguchi. Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Matteo Garrone per “Io Capitano”. Coppa ...Nello specifico, il film che prende spunto da una storia vera, ha vinto il Leone D’Argento per la miglior regia, andato a Garrone e il Premio Mastroianni per l’attore Seydou Sarr.