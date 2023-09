Legge di Bilancio in alto mare | Giorgetti chiude i rubinetti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 settembre 2023) Altro che Quota 41. Nella migliore delle ipotesi ci sarà solo la conferma della Quota 103 in tema di anticipo pensionistico. E anche sull’Opzione donna l’ipotesi ritenuta più probabile al momento è semplicemente un piccolo allargamento delle maglie rese strettissime proprio dal governo Meloni con la scorsadi. L’anticipo previdenziale per le lavoratrici, infatti, resterà con i requisiti stringenti del 2023: potranno accedere solamente le caregiver, le invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti di aziende in crisi. L’unica novità riguarderà il criterio dei figli: sarà accessibile anche nel caso in cui le lavoratrici non abbiano figli. Poca roba, soprattutto se pensiamo al fallimento della misura così come riscritta dal governo per l’anno in corso, con adesioni bassissime. In sostanza, il superamento della...