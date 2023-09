Lecce | fatta per Sansone | il comunicato

(Di sabato 9 settembre 2023) Ilha chiuso per l’arrivo di Nicolaa parametro zero e l’hasul proprio sito Ilha chiuso per l’arrivo di Nicolaa parametro zero e l’hasul proprio sito. NOTA – «L’U.S.comunica che il calciatore Nicola, esterno offensivo classe ’91 nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà aper poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito».

