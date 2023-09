Le testimonianze di Marrakech | Notte da incubo | sembrava una bomba

Dai social arrivano anche altredi italiani preoccupati dalla situazione. " Stiamo bene, molto spaventati, questo sì ". Così un'italiana in vacanza aha rassicurato tutti i ...In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova die nei vicoli della ... Alcunemostrano l'effetto dei black out dopo il sisma. Gli ospedali sono stati sgomberati ...Oltre allo spavento e alla distruzione, per le strade diserpeggia l'incredulità e lo sgomento di chi è sopravvissuto al terremoto che, intorno ... Le"Stavo visitando delle ...

Terremoto in Marocco: le testimonianze dei cittadini TGLA7

Ahmed è un ragazzo originario di Casablanca che da oltre vent'anni vive a Cagliari. La sua testimonianza porta in Sardegna l'eco del devastante terremoto che nella notte ha colpito il Marocco. Una ...Colpita da un disastroso terremoto. Crollata una parte delle antiche mura rosse risalenti all’epoca del sultano Ali Ben Youssef e patrimonio Unesco ...