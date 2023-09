Le specie aliene invasive provocano danni superiori a quelli dei disastri naturali

(Di sabato 9 settembre 2023) La stima è contenuta in un nuovo rapporto dell’agenzia Onu per la biodiversità:ogni anno perdite per 423 miliardi di dollari e hanno contribuito all’estinzione di 1.200 animali e vegetali

Comincia a destare serie preoccupazioni la diffusione dinel nostro Paese. In questi ultimi mesi si è molto sentito parlare di granchio blu , crostaceo decapode potenzialmente rischioso per il nostro ecosistema in quanto va a competere con le ...Sono tante leche invadono l'Italia e causano danni per oltre un miliardo nei campi come nei mari, distruggendo coltivazioni e allevamenti. A fotografare la situazione, dovuta ai ...commenta Coldiretti lancia l'allarme per l'invasione in Italia di vere e proprieche causano danni per oltre un miliardo di euro nei campi come nei mari, distruggendo coltivazioni e allevamenti. Lungo la penisola, si moltiplicano gli attacchi non solo del granchio ...

Coldiretti lancia l'allarme su una situazione che sta già portando seri danni. Dal granchio blu ai pappagallini, ecco tutte le specie aliene che si stanno diffondendo in Italia ...Un mollusco alloctono di grandi dimensioni è stato scoperto nelle acque del fiume Tevere, per gli esperti rappresenta un problema per l'ecosistema ...