Le Sorelle Selassié pronte a tornare in TV con un programma tutto loro | tutti i dettagli

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 settembre 2023) Le celebrisonoper un nuovo entusiasmante progetto televisivo, dopo leavventure al Grande Fratello Vip, i progetti in radio, la linea di moda ei successi musicali estivi, Lulù, Clarissa e Jessica, hanno annunciato suiprofili Instagram che presto saranno in onda con un: ecco com’è intitolato, dove e quando va in onda. Lulù, Clarissa e Jessica: debutto televisivo con “Suite Selassie” Come rivelato dalle tre ex partecipanti del Grande Fratello Vip: “Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!! Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format ‘Suite Selassie’, che andrà in ondai mercoledì a partire dal 20 settembre su Cusano Italia Tv dalle 21:30 alle ...