Le prime pagine di oggi | sabato 9 settembre 2023 GALLERY

(Di sabato 9 settembre 2023) Ci siamo. Finito il conto alla rovescia per la prima partita di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana, che stasera gioca...

Le prime pagine di venerdì 8 settembre 2023 Il Post

Il G20 in India, l'aumento dei casi di Covid, la legge di bilancio, e la prima partita dell'Italia con Spalletti allenatore ..."Italia scatta" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla prossima gara della Nazionale ...