Le chat segrete degli ultrà del reddito | Passiamo alle botte | devono avere paura

(Di sabato 9 settembre 2023) "Il Giornale" si è infiltrato nei gruppi WhatsApp dei napoletani che protestano contro la cancellazione del Rdc. Minacce e istigazione alla violenza. Una "rivolta" già in programma a Roma per lunedì

"Sapete cosa si meritano questi bastardi", "Mi faccio arrestare" e ancora "Mettiamo tutto a fuoco". Queste sono solo alcune delle frasi che compaiono nelledei napoletani che protestano contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. "Fascista schifosa": così si legge del Premier nelle conversazioni WhatsApp in cui ilGiornale è riuscito ad ......e indagato (prima dell'archiviazione) per violazione della legge Anselmi sulle logge. Il ... Nelle dichiarazioni di Verdini, che fornisce ai pm anche le suecon Amara e Luca Lotti , compare ...Tutto questo avviene automaticamente: non c'è bisogno di attivare alcuna impostazione o creare specialiper proteggere i messaggi. L'implementazione ha richiesto più tempo di quello che ...

Ecco le chat segrete degli ultrà del reddito: "Mettiamo tutto a fuoco ... ilGiornale.it

«Sapete cosa si meritano questi bastardi», «Mi faccio arrestare» e ancora «Mettiamo tutto a fuoco». Queste sono solo alcune delle frasi che compaiono nelle chat segrete dei napoletani che protestano ...Il video girato da Kevin Laganà, la più giovane delle cinque vittime dell'incidente di Brandizzo, le immagini dell'abbraccio fra Giulia Tramontano e l'altra donna di Impagnatiello, video e chat delle ...