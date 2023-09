Le banche cinesi “mangiano” la Russia | la mossa che cambia tutto

(Di sabato 9 settembre 2023) La più grande preoccupazione geopolitica degli Stati Uniti si fa sempre più reale: la Cina sta approfittando di unaisolata e debole per lo sforzo bellico per rafforzare se stessa. Che la guerra d’Ucraina non è altro che una fase del più ampio conflitto fra Washington e Pechino è ormai noto (quasi) a tutti. Per sopravvivere a embarghi, blocchi e sanzioni, Mosca ha stretto legami più saldi con la Repubblica Popolare guidata da Xi Jinping, fornendo idrocarburi e grano a prezzi vantaggiosi. Anche nel campo della finanza e degli interscambi di valute e commerciali i due Paesi hanno fatto notevoli passi avanti, l’uno verso l’altro. Una situazione che ha fatto la fortuna delle, che stanno letteralmente “mangiando” le controparti russe attraverso maxi prestiti da miliardi di dollari. Una situazione che potrebbe fare la ...

La Casa Bianca vuole che vengano aumentati i finanziamenti della World Bank e delle altre... e come contrappeso agli sforzie russi per aumentare l'influenza nei Paesi che vi aderiranno. ...... la sicurezza alimentare, la riforma dellemultilaterali per lo sviluppo: "L'India ha ... in grado di portare avanti istanze differenti sia da quelle statunitensi sia da quelle. In questo ......valorizzazione del vino tricolore che coinvolgerà anche gli enoappassionati delle tre città... Le ultime dipopolari: da Ubi a Bper, ...

La resa delle banche cinesi. E anche di Xi Formiche.net

Semiconductor Manufacturing International Corporation, abbreviato in SMIC, è la principale azienda cinese produttrice di microchip. È stata fondata nel 2000, ha sede a Shanghai ed è parzialmente di ...Agenda fitta per la premier: bilaterale col padrone di casa, poi il faccia a faccia con il cinese Li Qiang. Biden e Modi annunceranno un progetto su ...