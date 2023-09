LDA inaugura settembre con un nuovo singolo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 9 settembre 2023) LDA non perde mai l’occasione per mettersi in gioco con la sua musica. Già nel corso dell’estate l’artista era stato tra i protagonisti del panorama musicale con il brano Granita. Adesso pubblica, invece, una canzone che segna la fine della bella stagione e l’arrivo di uninizio. Fin dal suo esordio ad Amici, LDA si è messo in gioco con tutta la sua determinazione. Ha dimostrato quanto la sua passione per la musica sia forte, distaccandosi anche dall’eredità musicale rappresentata da papà Gigi e costruendo un proprio percorso. Luca D’Alessio torna al termine dell’estate con una nuova canzone, presto disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. , foto Courtesy of Press Office – VelvetMagL’ultimo anno è stato molto importante per la carriera di LDA. Dopo la partecipazione ad Amici, che lo ha visto piazzarsi sul podio al terzo posto, l’artista ha ...