Lazio | Felipe Anderson | “Pioli mi ha fatto crescere tanto | è molto bravo”

Nella vita ne ha passate tante: ultimo di quattro figli, la povertà, un fratello () costretto ... Non ha ancora esordito, né al Maradona con Sassuolo ee tantomeno a Frosinone , e ...Commenta per primo Chiuso il mercato, lasta lavorando per i rinnovi diAnderson e Mattia Zaccagni : la priorità, secondo il Corriere dello Sport, ce l'ha il contratto del brasiliano in scadenza a giugno 2024; dopo la sosta si ...L'arrivo allo scadere dell'ex difensore dellaLuiz, prelevato ufficialmente dal Betis nella giornata di ieri, ha creato però un problema rilevante all'interno della rosa. L'italo - ...

Lazio, Felipe Anderson: "Sarri mi ha sempre dato fiducia, devo ripagarlo sul campo" TUTTO mercato WEB

Felipe Anderson ha parlato ai canali della Lazio e in particolare si è soffermato sulla sua avventura al Porto. Ecco le sue parole riprese da Lalaziosiamonoi.it: "L’anno difficile ...Intervistato ai canali ufficiali del club, Felipe Anderson ha parlato della Lazio, ma anche del periodo trascorso con Inzaghi e Pioli. Felipe Anderson: "Con de Vrij abbiamo passato bei momenti alla La ...