Sono stati superati nelle ultime ore gli 800 decessi delnel solo 2023, nello specifico secondo i dati raccolti dae Rete Iside si parla di 622 uccisi sul proprio posto die 180 morti in itinere. Lo riferisce in una notsa l'Unione sindacale di base. In questi giorni, dice l', siamo impegnati, insieme ...... l'angolo di uscita di 28,5 gradi è rimasto intatto grazie aldei designer svolto nella zona ... Passeggeri che fra l'altro hanno sedili riscaldati, braccioli imbottiti, portaoggetti e prese- ...... che ha coinvolto il personale di terra aderente ai sindacati di base Cub e. La protesta è per ... I sindacati contestano "aumenti salariali inadeguati, l'aumento dell'orario di" e "lo storno ...

Lavoro, Usb: Superati gli 800 morti nel 2023 Tiscali Notizie

ci vedremo costretti, nostro malgrado, a mettere in campo tutte le forme di lotta atte a difendere il nostro lavoro”. È quanto si legge in una nota di Usb Taxi.Lamezia Terme - Il Collettivo 'Addunati' ha partecipato al presidio per le vittime della strage sul lavoro di Brandizzo e per lanciare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ...