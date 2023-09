L’annuncio di Gianni Morandi | “Mi prendo una pausa dai social | magari ci fa bene”

'Abbiamo stanziato centomila euro per questa edizione, e altrettante risorse sono pronte per i prossimi due anni',dell'assessore regionale al TurismoChessa parte dalla chiesa di ...Perché questa scelta diMorandi, che succede al ...'eterno ragazzo non ha chiarito i motivi di questa sua scelta, ... All'è seguito un profluvio di reazioni. I fan, ... così ha esorditoMorandi. 'Quindi non mi vedrete su Instagram, su ...

Gianni Morandi lascia di stucco i fan: "Per un po'...". L'annuncio ... Il Tempo