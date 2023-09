L’annuncio di Gianni Morandi | “Mi prendo una pausa dai social | magari ci fa bene”

... Meloni canticchia canzoni FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MusicaMorandi a Sanremo: tutte le volte al Festival. FOTO Condella sua partecipazione al Festival ...Come detto,'inattesodi Morandi ha mandato in allarme ... che si sono immediatamente preoccupati temendo che'artista ... Anche in questo casonon si è fatto attendere e ha minimizzato:...sulle piattaforme sarà'ultimo, almeno per un po'. "Vorrei prendermi una pausa sui social", dichiaraMorandi, "Quindi non mi vedrete su Instagram su Facebook su TikTok". "Chissà, ...

L’annuncio online di Gianni Morandi: «Mi prendo una pausa dai social» Corriere TV