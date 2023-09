CUNEO CRONACA - Un'esperienza immersiva, per osservare il mondo contemporaneo, attraverso il linguaggio fotografico, in un territorio incantevole, è ciò che propone ilFestival. Per il suo debutto ha scelto di esplorare il concetto di abitare, sia nel suo significato intrinseco sia nel senso di ciò sia ci fa sentire appartenenti a un luogo e di come la ...... uno dei Borghi più Belli d'Italia nel cuore delle. Promosso dall' Associazione Culturale LAC , il LanghePhotoFestival è stato immaginato come un' esperienza immersiva da vivere in un ...CUNEO CRONACA - Un'esperienza immersiva, per osservare il mondo contemporaneo, attraverso il linguaggio fotografico, in un territorio incantevole, è ciò che propone ilFestival. Per il suo debutto ha scelto di esplorare il concetto di abitare, sia nel suo significato intrinseco sia nel senso di ciò sia ci fa sentire appartenenti a un luogo e di come la ...

Langhe Photo Festival: Fujifilm main sponsor tuttoteK

Il Langhe Photo Festival è iniziato con la sua prima edizione che vede Fujifilm come main sponsor, fino al 5 novembre proprio nelle Langhe.Langhe Photo Festival è il nuovo festival dedicato alla fotografia ospitato nel centro storico di Neive, uno dei Borghi più Belli d’Italia nel cuore delle Langhe. L’evento si svolge dal 3 settembre al ...