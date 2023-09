L’altra indagine sul caso di Daniela Santanchè | la storia della firma falsificata per le carte di Visibilia

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) C’è un’altraneldi. Stavolta non riguarda, ma proprio la ministra del Turismo. La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’su un episodio accaduto nel luglio scorso. Un avvocato milanese, secondo l’accusa, avrebbe falsificato ladi. Allo scopo di entrare in possesso delleche attestavano l’esistenza dell’per falso in bilancio e concorso in bancarotta a caricoministra. A parlarne oggi è Il Giornale, che racconta che il legale ha uno studio che si trova a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. Il 5 luglio scorso in Senatoaveva detto di non conoscere l’esistenza di indagini a suo carico. ...