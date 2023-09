L' accusa della negoziante a Can Yaman | Mi ha aggredita per la musica

(Di sabato 9 settembre 2023) L'episodio è avvenuto durante le ripresefiction "Viola come il mare" a Civita Castellana. Unasarebbe stata ripresa dall'attore per viaalta: "È entrato come una furia"

Si è conclusa la fuga del detenuto britannico Daniel Khalife, in carcere con l'di terrorismo, evaso uscendo dalle cucineprigione di Wandsworth, aggrappato al camioncino delle consegne. L'uomo è stato catturato a Chiswick, dopo che ieri sera diverse persone avevano ...leggi anche Clima, il 2023 sarà l'anno più caldostoria: i dati Copernicus L'Unione Africana ... Proprio in una giornata storica come questa è arrivata l'sferzante del presidente del ...... scelto dal dipartimentoGiustiziaamministrazione Biden. 'Il governo - ha scritto ...Maryellen Noreika aveva sospeso il patteggiamento raggiunto tra i legali di Hunter Biden e l'...

Civita Castellana, l'accusa della negoziante a Can Yaman: «Mi ha ... Open

La musica ad alto volume e poi l'ira (presunta) di Can Yaman che irrompe nel negozio "come una furia". È quanto racconta al Corriere della Sera Barbara Nelli, una commerciante di Civita Castellana, ...nascondendosi in un camioncino che aveva appena recapitato del cibo alla cucina della prigione. Secondo la Bbc si sarebbe legato nella parte inferiore del veicolo. Era in attesa di processo per ...