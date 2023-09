L’accoglienza in prima superiore | alcuni suggerimenti per i docenti e un modello di piano scansionato da scaricare

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 9 settembre 2023) Le prime impressioni, nella nostra vita, nei nostri rapporti amicali, quando incontriamo la persona più importante per noi, quando visitiamo un albergo, o ci immergiamo in un caleidoscopio di emozioni pittoriche o, comunque, artistiche, contano, soprattutto quando parliamo del primo giorno di scuola. Gli studenti arrivano a scuola, davanti l’ingresso, e poi nell’atrio sino a giungere in classe (talvolta passando per le palestre) con un mix di emozioni. La maggior parte di essi, però, è praticamente nervosa. Le ragioni variano da bambino a bambino, da ragazzo a ragazzo. Gli alunni, qualunque sia la loro età, tendono a sentirsi ansiosi all’idea di iniziare un nuovo anno scolastico, spesso non conoscendo, questo è il caso di tutti i primi anni, neppure la struttura fisica della scuola. Ciò non è necessariamente una cattiva cosa; un po’ di ansia è normale, perfino salutare in ciascuno di ...