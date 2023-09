La sprint race di Misano a Martin | Bezzecchi e Bagnaia sul podio

(Di sabato 9 settembre 2023)ADRIATICO (ITALPRESS) – Jorge, in sella alla Ducati targata Prima Pramac, corona al meglio il suo sabato sul circuito diAdriatico e, conquistata la pole al mattino con record della pista, si aggiudica ladel Gran premio di San Marino. Alle spalle dello spagnolo – più forti degli acciacchi che si portavano dietro dalle rispettive cadute di Barcellona – si piazzano altre due moto della casa di Borgo Panigale, quella di Marco(Mooney VR46), secondo, e la Ducati ufficiale di Pecco, bravo a difendere la terza posizione dall’assalto delle Ktm di Dani Pedrosa e Brad Binder, alla fine quarto e quinto al traguardo. Sesta e ottava piazza per Maverick Vinales e Aleix Espargarò su Aprilia, separati da Luca Marini (Mooney VR46). ...

Tripletta Ducati nelladel GP di San Marino, vinta dallo spagnolo Jorge Martin. Secondo posto per Marco Bezzecchi, terzo per Francesco Bagnaia. .Con ladel GP di San Marino e della Riviera di Rimini andato in archivio ci avviciniamo al redde rationem della gara domani, e intanto le Ducati stanno dimostrando che quella di Aprilia , per ora,...Trionfa con la Ducati Pramac Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto dominandola la garadel Gp di San Marino di MotoGp . Il pilota della Ducati Pramac si è imposto davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46 e Pecco Bagnaia su Ducati che hanno stretto i denti dopo ...

Martin domina la Sprint. 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia Sky Sport

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto dominandola la gara Sprint Race del Gp di San Marino di MotoGp. Il pilota della Ducati Pramac si è imposto davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46 e Pecc ...Con la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini andato in archivio ci avviciniamo al redde rationem della gara domani, e intanto le Ducati stanno dimostrando che quella di Aprilia, ...