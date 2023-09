La proposta della IV^ Commissione | quinta stella per Rosario De Felice

(Di sabato 9 settembre 2023) Caserta. Unain memoria diDe, morto a 29 anni dopo essere sopravvissuto al tragico incidente di Buccino in cui persero la vita le “Quattro Stelle”Juvecaserta: Emanuela Gallicola, Gianluca Noia, Paolino Mercaldo e Gigi Mercaldo. È lafatta dalla IVConsiliare di Caserta, presieduta dal consigliere comunale Francesco Guida e composta dai consiglieri Daniela Dello Buono, Domenico Natale, Roberto Peluso, Francesca Trovato, Roberto Desiderio, Alessio Dello Stritto e Romolo Vignola. “Abbiamo chiesto che venga aggiunta unaalle quattro già presenti nella rotonda sita tra via Ruggiero e via Cappuccini – afferma il consigliere comunale Francesco Guida – per onorare la memoria di ...

L'esempio boliviano Il presidenteBolivia, Luis Arce, ha espresso la sua opinione sulladel candidato di estrema destra alla presidenza dell'Argentina, Javier Milei, di dollarizzare il ...Purtroppo si tende ad etichettare le persone, andando a scavare e riprendendo cose scritte o dichiarate anni fa, già chiarite, senza mai interrogarsi sulla qualitàe sull'evoluzione ...... sono le damigellecerimonia più attesa dell'anno che vede come location da sogno il Castello di Rivalta in Emilia Romagna, sulle rive del fiume Trebbia. Ladi nozze era arrivata nel ...

Erika Furlani, proposta di matrimonio romantica. Il video su instagram ilmessaggero.it

Il contributo non si conta per forza coi minuti in campo. Luigi Sepe non ha dubbi: «Posso essere d'aiuto alla squadra». Conta l'esperienza, non solo la presenza: «Darò una grossa mano negli allenament ...È andato al film inglese ‘Poor Things’ del regista greco Yorgos Lanthimos il Leono d’Oro per il Miglior film del concorso principale della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Ad assegnarlo la Giuria di ...