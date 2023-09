La Polizia recupera in A1 i gioielli di due anziani vittime di una truffa

Leggi su lortica

(Di sabato 9 settembre 2023) Ieri, in Autostrada del sole, ladi Stato di Arezzo hato diversiin oro (per un valore stimato di oltre 10.000 €) oltre a 13.500 € in contanti, frutto di unaa una coppia di 75enni, moglie e marito, avvenuta solo poche ore prima a Siena. Gli agenti della Sottosezione dellaStradale di Battifolle hanno fermato una Fiat 500x diretta a sud, con a bordo una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e hanno deciso di approfondire il controllo che ha scacciato eventuali dubbi. L’automobilista sospetto, un pluripregiudicato italiano, sulla quarantina, viaggiava con inascosti negli slip mentre il denaro, accuratamente arrotolato, è stato trovato all’interno del piantone dello sterzo dell’auto. L’uomo viene immediatamente accompagnato in ...