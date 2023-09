La paura per gli Ogm è ingiustificata

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 settembre 2023) La storia alimentare (non so neanche se esista in effetti un ramo della storiografia così codificata) è davvero illuminante per svelare tanti pregiudizi che ancora circolano sul cibo. E sull’appropriazione “politica” che se ne fa, a sinistra e a destra. Ma è anche fonte di inesauribili aneddoti. In pochi sanno che Waterloo fu per anni un mistero. Non ovviamente sull’esito militare, né tanto meno per la contabilità dei morti: almeno 40mila in poche ore. Ma per la totale scomparsa dei resti dei deceduti. Un mistero che l’industria alimentare non considerava certo tale. Tonnellate e tonnellate di ossa umane e animali furono utilizzate dall’industria saccarifera, guarda caso fiorente proprio in quella zona, per sbiancare lo zucchero grezzo. Uno scandalo, alimentare e politico, ma che si chiuse nel buio più assoluto. Pochi ricordano come il pomodoro di Pachino sia il prodotto meno italiano ...