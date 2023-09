La Open Arms torna in mare. E il Pd va subito a renderle omaggio

Al terzo posto c'è proprio il Partito democratico di Elly Schlein che ha deciso di mettere mano al portafogli per aiutare, l'organizzazione non governativa catalana sanzionata per aver ...Protestiamo contro la politica di Piantedosi dei "fermi amministrativi " per cui tre navi : Aurora di, Sea - Eye 4 esono bloccate in vari porti. Mediterranea, che si era ...Racconteranno i duri salvataggi in mare, le sofferenze dei naufraghi, l'estenuante attesa al porto di Marina di Carrara . Sabato 9 settembre, alle ore 15, i membri dell'equipaggio della navesaranno ospiti al cinema Astra di Firenze nell'evento organizzato da Fondazione Stensen e Libreria on the Road . Un evento per riflettere sulle incongruità degli sbarchi in Toscana. E l'...

Open Arms, il Pd la finanzia: ma è vietato per legge Liberoquotidiano.it

Ancora una passerella del Pd su una nave Ong: dopo aver finanziato Open Arms, gli esponenti si presentano al porto col "fazzoletto bianco" per salutare la nave che riparte dopo il fermo per le sanzion ...La Camera del Lavoro è salita a bordo della Open Arms per consegnare generi alimentari necessari a proseguire la missione dopo il fermo nel porto. "Non siamo soliti sbandierare le buone azioni e – spi ...