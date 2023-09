La Open Arms torna in mare E il Pd coglie l' occasione per un' altra passerella

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo ben 20 giorni di stop, l'è pronta a riprendere il. La nave della Ong spagnola era stata fermata dalle autorità italiane per aver effettuato degli interventi non autorizzati e per aver violato ripetutamente il decreto Piantedosi e potrebbere a navigare già nelle prossime ore. L'equipaggio ha già avvisato: "Avremo il peso di pensare che il prossimo fermo amministrativo potrebbe essere un sequestro della nave, e quindi staremo lì e valuteremo la cosa migliore: però noi rispettiamo le leggi internazionali, e il dovere di salvare vite umane". Intanto è andata in scena un'del Partito Democratico. A salutare l'è arrivato il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi. Visita del segretario del Pd ...

Il Pd ormai è diventato un grande alleato dellache come è noto è ferma al porto di Marina di Carrara dopo il blocco per 20 giorni per aver violato le regole varate sui salvataggi in mare da parte del governo. A questo punto, poco prima ..."Chiediamo che non ci sia arbitrarietà " sulle operazioni in mare. Alza i toni Valentina Brinis , responsabile alle relazioni esterne di, durante l'incontro tra l'equipaggio della nave, bloccata dallo scorso 22 agosto al porto di Marina di Carrara per fermo amministrativo, e cittadini al cinema Astra di Firenze, organizzato ...Dopo 20 giorni di stop, la naveè pronta a riprendere il mare. Era stata fermata delle autorità italiane per aver effettuato interventi in mare non autorizzati, violando il decreto Piantedosi con recuperi multipli in mare. ...

La Open Arms torna in mare. E il Pd va subito a renderle omaggio ilGiornale.it

Dopo ben 20 giorni di stop, l' Open Arms è pronta a riprendere il mare. La nave della Ong spagnola era stata fermata dalle ...Ancora una passerella del Pd su una nave Ong: dopo aver finanziato Open Arms, gli esponenti si presentano al porto col "fazzoletto bianco" per salutare la nave che riparte dopo il fermo per le sanzion ...