La Nuova Orchestra Scarlatti non si ferma | ‘Concerto per Giovanbattista’ domani alla Federico II

(Di sabato 9 settembre 2023)peraprirà la V Edizione di Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato din collaborazione con l’UniversitàII. La manifestazione sarà interamente dedicatomemoria del giovane musicista napoletano Giovanbattista Cutolo. L’ha deciso di nonrsi e di suonare in tutti gli eventi programmati per continuare a combattere la violenza con le armi della bellezza. Il Festival si inaugura domenica 10 e termina il 29 settembre., alle 18.30, nel Cortile delle Statue dellaII, accanto ai ragazzi dell’e al ...

Tale assunto fonda unaidea di antropologia dell'uomo e dell'organizzazione. E introduce il ... La rassegna si concluderà sabato 16 settembre alle ore 20, in piazza Orsini del Balzo l'...Mercoledì 13 settembre prende il via lastagione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con il concerto dal titolo evocativo 'Bentornati al Maggio!'. Alla guida dell'e del il Coro del Maggio, sul podio della Sala Grande ......del 100° Arena di Verona Opera Festival che lei stessa ha inaugurato come protagonista della... Sul podio dell'di Fondazione Arena tornerà per la serata finale il M° Marco Armiliato, ...

La Nuova Orchestra Scarlatti non si ferma, 'Concerto per ... Il Denaro

‘Concerto per Giovanbattista’ aprirà la V Edizione di Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l’Univers ...Il concerto dedicato al giovane musicista ucciso aprirà la V Edizione di Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collabora ...