La moto di due sposini finisce contro un' auto | lei muore sul colpo | lui è gravissimo

(Di sabato 9 settembre 2023) Tragedia sulle strade di Cassino. Oggi, 9 settembre, una coppia di giovani sposi che percorreva la strada Cassino-Formia in sella a unasi è scontrata con un. La moglie è morta, il marito è in condizioni disperate in ospedale. La vittima è Graziella Parente di Coreno Ausonio (31 anni). ...

Ma l'ultimo giro dello spagnolo di Leopard ha rimesso i pronostici al loro posto: pole position (la settima in carriera, la terza quest'anno) dopogiorni di prova da protagonista, volando da solo ...Ed è sempre su questa pista,anni più tardi, che si ritrova a sperare nel miracolo del lunedì, ... L'evoluzione dellaperò non sta andando troppo bene, al punto che Fabio ha rinunciato al nuovo ...Un violento scontro tra unaed un'auto. Gravissime lepersone in sella alruote. L'incidente in tarda mattinata

Moto2, GP San Marino a Misano: Acosta il migliore nelle Libere, 2° Vietti e 18° Arbolino Sky Sport

Jorge Martin imprendibile! Pazzesco lo spagnolo che si piazza in pole position nella griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola sul circuito Marco Simoncelli di Misano ...Il circuito di Misano Adriatico continua a sorridere a Dani Pedrosa. Il super pilota della KTM, in corsa come wild card dopo aver rinnovato il suo contratto come collaudatore, è riuscito a strappare u ...