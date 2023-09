La lite poetica tra Borghi e Burioni Il leghista cita Dante | il virologo Rossini

Leggi su open.online

(Di sabato 9 settembre 2023) Volano versetti tra ilRobertoe il deputatoClaudio. Tutto nasce da un botta e risposta tra i due. Su X, fu Twitter,aveva pubblicizzato un convegno dal titolo: «XX giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini», fomentando i commenti dei no vax, e di altri convinti che i vaccini siano più dannosi che efficaci. Non c’è voluto molto prima che prendesse la parola anche, evidenziando le prove scientifiche a sostegno delle vaccinazioni. La vicenda è stata quindi ripresa in un articolo del Corriere della Sera, in una maniera che – ha commentato– metterebbe sullo stesso piano l’opinione di un politico e fatti scientifici conclamati. Per dirla con le parole del: «Un ...