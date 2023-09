(Di sabato 9 settembre 2023) TORINO - Non è solo un mercato limitato, quello appena completato dallantus, ma anche la conferma della definitiva inversione dirispetto alla dominanza sfrenata dell'ultimo decennio. ...

Con queste condizioni, lasi attende comunque un miglioramento nei conti del 22/23 (rispetto alle perdite ingenti degli ultimi anni) ma il vuoto di ricavi europei sarà pesantissimo nel 23/24 e ......e Berardi rispettivamente con le maglie di Inter e. L'austriaco domani farà visite e firma, per l'esterno c'è l'accordo col giocatore e si tratta col Sassuolo. Di spalla 'Piolila rotta. ...... Cuadrado, Milik, Gatti, Iling (J) ma per i pugliesi l'arbitro è stato troppo generoso con la. ... Chiffiil fischio e dà fallo in attacco al bianconero mentre nella ripresa Cuadrado , già ...

La Juve inverte la tendenza: saldo attivo, ma Vlahovic condiziona tutto Corriere dello Sport

Inverte la posizione di Orsolini, apre le maglie della difesa della Juventus e Zirkzee esegue. Gioca con personalità, per forza di cose deve abbassarsi ma difende bene. Trova tante soluzioni, ...