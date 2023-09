La finale inattesa dei Mondiali di basket

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 9 settembre 2023) 4 luglio 1993, Olympiahalle di Monaco di Baviera,dell’Europeo di. Dopo due edizioni senza nemmeno riuscire a qualificarsi, la Germania padrona di casa corona un cammino da sogno e vince la medaglia d’oro battendo la Russia per 71-70 con 18 punti di Christian Welp, che in carriera ha vestito le maglie di 76ers, Spurs, Warriors e anche della Viola Reggio Calabria. Sulla panchina tedesca c’era Svetislav Peši?, che 30 anni dopo sfiderà – da allenatore della Serbia – il Paese che per lui è una seconda casa, per conquistare la medaglia d’oro ai. Questa storia nella storia arriva a verificarsi dopo uno straordinario venerdì di pallacanestro e 80 minuti, tra le due semifinali, che hanno prodotto unama indubbiamente meritata. Da un lato una squadra rinata dalle sue ...