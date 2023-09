La data di esordio di Natan è roba da indovini | nemmeno Garcia sa quando lo riterrà pronto CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 settembre 2023) Quale sarà ladell’dinel Napoli? Difficile dirlo, scrive il Corriere dello Sport, pbilmente non lo sa neppure Rudi. Certo non potrà essere al centro della difesa prima del post Braga, la prima di Champions League. La prima partita del Napoli della ripresa dopo la pausa nazionale, infatti, sarà contro il Genoa, e sarà una partita delicata, visto che la squadra diviene dalla sconfitta con la Lazio. Difficile che sia questa la partita didi. A seguire ci sarà la prima di Champions con il Braga enon ha alcuna esperienza nella massima competizione europea, dunque non potrà essere certo quella la partita in cui mostrerà ai tifosi del Napoli cosa è in grado di fare. Più ...