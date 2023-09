La bandiera ucraina vola nel cielo del Donetsk occupato

Una gigantescae' stata "issata" oggi nel cielo della regione di Donetsk occupata per celebrare il 245esimo anniversario della citta' di Avdiivka: lo riporta il Guardian, che pubblica un video della ...I corpi speciali ucraini hanno piantato laanche a Dachi sulla sponda sinistra del fiume ... per le elezioni europee non vedo una marcia indietro troppo vistosa sull', ma il voto negli ...Nel finale al 33 gol delladi Abrego e in pieno recupero Neymar realizza la sua doppietta ... Spicca- Inghilterra alle ore 18 mentre alle 20.45 l'Italia sfida la Macedonia del Nord. In ...

La bandiera ucraina sventola nel cielo del Donetsk occupato TGLA7

Una gigantesca bandiera ucraina è stata issata, oggi, nel cielo della regione di Donetsk occupata, per celebrare il 245º anniversario della città di Avdiivka. Lo riporta il Guardian, che pubblica un v ...«Crisi a cascata» hanno posto sfide alla crescita economica di lungo termine: servono politiche macroeconomiche coordinate per sostenere l'economia mondiale. È il messaggio ...