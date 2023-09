La banalità del buonismo e la necessità di riformare la giustizia

(Di sabato 9 settembre 2023) Moltiplicare i castighi ma non riuscire a fronteggiare i delitti. Così, cittadini doppiamente vittime: sia degli atti delinquenziali che delle esitazioni politiche Non convince la retorica del “siamo tutti colpevoli” che è seguita all’omicidio del giovane musicista napoletano, Giovanbattista Cutolo. Anzi, per certi aspetti, irrita perché appare come il trionfo della retorica, l’apoteosi del moralismo, la formula semplicistica per mettere tutti sullo stesso piano. Invece, la responsabilità penale è personale e ricade completamente su chi commette certi delitti. I danni del collettivismo La generale chiamata in correità è un tic assolutista, quello che poi ha prodotto e, in certi casi, ancora produce forme di governo autoritarie degenerando nel totalitarismo. Il Novecento, da questo punto di vista, è la prova lampante di come certe dottrine politiche (pure contrapposte) possano ...

