Kosovo-Svizzera 2-2 | sfortunato autogol di Rrahmani

(Di sabato 9 settembre 2023) Finisce con un pareggio per 2-2 l’incontro tra ile laper la qualificazione agli Europei. Il difensore del Napoli e delè stato autore di un. Parte quasi subito in vantaggio lache al 14? infila con . Remo Freuler, un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Al 65? pareggia ilcon Vedat Muriqi che con un colpo di testa da centro area indirizza la palla nel centro della porta. Al 79? passa in vantaggio la2. Remo Freuler fa un bel un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. La sfortunata deviazione dimette dentro In piena ripresa il pareggio delcon Vedat Muriqi che fa ...

La partitadi Sabato 9 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 5° giornata di qualificazione agli Europei 2024 ...Buone notizie per Thiago Motta e per i tifosi del Bologna. Il neo acquisto Remo Freuler è andato in gol in nazionale con la suacontro ilnel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. L'ex centrocampista dell'Atalanta è approdato al Bologna al posto di Dominguez, che ha fatto il percorso inverso ...Il successo casalingo conha rotto il filotto di 3 sconfitte consecutive ma non dà grandi ... Laguida la classifica di Europei - Qualificazione con 9 , Romania é in seconda posizione ...

Amir Rrahmani in campo con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella gara di qualificazioni europee Kosovo-Svizzera terminata 2-2. Rrahmani ha disputato l'intero match ed è stato sfortunat ...La partita Kosovo - Svizzera di Sabato 9 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 5° giornata di qualificazione agli Europ ...