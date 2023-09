Juve | su Diarra spunta il Chelsea | le ultime

... in estate il Chelsea è intervenuto per bloccare il trasferimento di Habibal Wolverhampton. C'è lo zampino di BlueCo, il consorzio americano di Todd Boehly che controlla anche il club ...Per il futuro la Juventus è alla ricerca di un profilo simile a Pogba. Oltre alla soluzione interna Nonge, tre sono i profili monitorati da Giuntoli: nbsp;, Koné, ...In particolare Giuntoli ha già sguinzagliato i propri osservatori per continuare a tenere d'occhio. Nell'occasione non potrà fare altrettanto con Manu Koné . Il centrocampista del Borussia ...Koopmeiners potrebbe essere un obiettivo della Juventus per gennaio se i bianconeri dovessero essere in lotta per lo scudetto ...Uno degli obiettivi di mercato della Juve, ovvero Diarra classe 2004 dello Strasburgo, potrebbe andare in Premier League Uno degli obiettivi di mercato ...