Juve | si cerca un nuovo Pogba | tre nomi nel mirino

Per il futuro la Juventus è alla ricerca di un profilo simile a Pogba. Oltre alla soluzione interna Nonge, tre sono i profili monitorati da Giuntoli: nbsp;Diarra, Koné, ...Le necessità di casasono ormai ben note e quindi nessuno poteva sentirsi tranquillo della ... come lo ama definire il mister bianconero, e questo forse non lo aiuta: Allegriimprevedibilità ...In modo particolare sila carta 'che non sarebbe dovuta esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale) e il ds Cherubini - che riguarda ...

La Juve cerca il nuovo Pogba: il confronto tra Diarra, Koné e Kamara La Gazzetta dello Sport

L’anno scorso poi allenandomi con la prima squadra della Juve ho cercato di imparare il più possibile da Locatelli e da Paredes".L'allenatore della Juventus U17, Claudio Rivalta, presenta la nuova stagione dei suoi ragazzi al sito ufficiale del club bianconero: " IL BILANCIO SULLA PRE SEASON ...