Jorge Martin vince a Misano la Sprint Race | Bagnaia a podio

(Di sabato 9 settembre 2023) Una brillante partenza dilo ha visto condurre dalla pole alla prima curva, mentre Francescoha superato al via Marco Bezzecchi per guadagnare la seconda posizione. A recuperare posizioni è stato anche Dani Pedrosa, il collaudatore della KTM ha superato Maverick Vinales per il quarto posto. Nel corso del secondo giro Brad L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Francescoal Mugello: tre Ducati sulin MotoGPil GP di Germania con un incredibile arrivo in volata suad Assen avanti a Bezzecchi ed Aleix ...

15.35 MotoGp San Marino, Sprint Race aE' la giornata dia Misano. Lo spagnolo della Ducati Pramac si aggiudica la pole al mattino e vince la Sprint Race al pomeriggio, rosicchiando punti in classifica a Pecco Bagnaia, ottimo 3° dopo l'...15.35 MotoGp San Marino,Sprint Race aE' la giornata dia Misiano. Lo spagnolo della Ducati Pramac si aggiudica la pole al mattino e vince la Sprint Race al pomeriggio, rosicchiando punti in classifica a Pecco Bagnaia, ottimo 3° dopo l'...MISANO ADRIATICO -si aggiudica la Sprint del , dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP . Gara sempre in testa per il poleman della Pramac, che apre un podio tutto Ducati : alle sue spalle, infatti, ...

MotoGP, Sprint Race Misano: vince Martin, Bezzecchi 2° e Bagnaia 3° Sky Sport

Misano Adriatico - Che Jorge Martin, che Marco Bezzecchi, che Francesco Bagnaia. Ma, forse, soprattutto, viene da dire: che Dani Pedrosa. Il successo di Martin, di fatto, non è mai stato in ...La Sprint Race sul circuito di Misano fa da antipasto al Gran Premio di domani che vedrà tre Ducati in prima fila ...