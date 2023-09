Jorge Martin e il sabato perfetto di Misano | vittoria nella Sprint Race

(Di sabato 9 settembre 2023) Unda urlo pere la sua Pramac Racing. Lo spagnolo, sfruttando anche i problemi fisici di un pur combattivo Francesco Bagnaia di Ducati, si è preso completamente la scena in questo penultimo giorno di: dopo aver vinto le Libere 3, conquistato pole position e record del circuito, infatti, il centauro si è preso anche ladominando la tappa in lungo e in largo. Delle grandi prestazioni che fanno del venticinquenne il favorito assoluto per lanel Gran Premio di San Marino di MotoGP che si disputerà domani.mini gara è ancora dominio di Borgo Panigale con Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team secondo, mentre il campione del mondo si è preso un importante terzo posto....

