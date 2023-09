Joao Mario | lo Sporting CP insiste | causa ancora aperta con l’Inter

(Di sabato 9 settembre 2023) Tra Inter eCP (Lisbona) pendeuna battaglia legale in merito al trasferimento nel 2016 del centrocampistaIN ATTO ? Nel 2016si trasferì dalloLisbona alper circa 45 milioni di euro. Tra i due club ci sarebbe stata anche la firma di una clausola (sostiene il club lusitano). Questa prevedeva un conguaglio da 30 milioni da parte dei nerazzurri allo stessoCP in caso di trasferimento del centrocampista in un’altra squadra portoghese. Ma nel luglio 2021,si liberò del giocatore attraverso la rescissione consensuale del contratto. Tant’è che lo stessopochi ...

BENFICA, LA FORMAZIONE TIPO (4 - 2 - 3 - 1): Trubin; Bah, Silva, Otamendi, Aursnes; Kocku, Florentino; Di Maria, Rafa Silva,; Cabral

L'Inter è ancora alle prese con problemi di natura economica che porteranno la società a doverne rispondere in Tribunale.Il caso era nato per una clausola sul contratto su una cifra da pagare in caso di passaggio del giocatore ad un altro club portoghese. Il centrocampista passò al Benfica dopo aver rescisso con i neraz ...