Jessica Chastain | bellezza abbagliante sul penultimo red carpet del Festival del Cinema

(Di sabato 9 settembre 2023) Life&People.it Lo charme, l’eleganza, la raffinatezza di una delle grandi dive del nostro tempo ha inondato di luce splendente il Reddel Lido. Non c’è storia nei look della decima giornata deldi Venezia:Chaistain, una delle poche attrici statunintensi presenti alla Mostra, ha mandato in visibilio pubblico e fotografi presenziando alla premiere di “Memory”, lungometraggio indipendente diretto da Micheal Franco. Venezia si concede il Gran Finale di concorso con una diva statunitense Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty GUARDA ANCHE: Franz Rogowski e Valentina Bellè ammaliano nella nona serata deldi Venezia L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 9, 2023 at 1:00 pm.©2019 ...

Venezia 80, gli ultimi tre film in gara e un'attesissimacoronano il red carpet di questa edizione . Questa sera la grande cerimonia di premiazione e in Sala Web alle 21.00 Comandante - Making ...consegna alla Mostra una prova da non dimenticare. Scintillante sul tappeto rosso, nel film Memory di Michel Franco , uno degli ultimi titoli del concorso, si mette al servizio di ...e Peter Sarsgaard sono due anime ferite dalla vita nella nuova fatica del regista messicano Michel Franco, Memory , uno degli ultimi film del Concorso di Venezia 2023. In un'edizione ...

ROMA – Tutti pazzi per Jessica Chastain, l’ultima star in arrivo al Lido per questa 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice ieri sera ha incantato il red carpet della kermesse ...Siamo arrivati alla fine di Venezia80, ultimo giorno di proiezioni dei film in Concorso. Al Lido arriva il messicano Michel Franco,...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...