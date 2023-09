Jessica Chastain bellezza abbagliante sul penultimo red carpet del Festival del Cinema

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 9 settembre 2023) Life&People.it Lo charme, l’eleganza, la raffinatezza di una delle grandi dive del nostro tempo ha inondato di luce splendente il reddel Lido. Non c’è storia, nei look della penultima serata, la decima deldeldi Venezia:Chaistain, è una delle poche attrici statunintensi presenti, a mandare in visibilio pubblico e fotografi presenziando alla premiere di “Memory”, lungometraggio indipendente diretto da Micheal Franco. Venezia 80: il gran finale di concorso con una diva statunitense Dopo una kermesse caratterizzata dall’assenza delle star statunitensi a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che sta immobilizzando tutta l’industria hollywoodiana, laha fatto capolino al lido proprio nelgiorno di rassegna, ...