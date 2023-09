(Di sabato 9 settembre 2023) Pratica archiviata. Come da pronostico, l’Italia ha sconfitto agevolmente ladel Nord 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) a Bari e si è qualificata aidi finale degli Europei 2023 di pvolo maschile. Partita senza storia contro i macedoni che non sono entrati mai in partita mentre gli azzurri confermano di trovarsi in un ottimo stato di forma. L’attenzione è ora tutta al prossimo incontro...

Di seguito un comunicato diffuso da Fipav - comitato regionale Puglia: L'campione d'Europa e del Mondo di Fefè De Giorgi arriverà nel pomeriggio a Bari in vista ...che sta facendol'...... con la dieta e l'allenamento prima delle convocazioni Miriam Sylla è la capitana dell'... pollo, cereali , ma ogni tanto si concede anche qualche 'sgarro' per non, come burro d'...... quando ebbe anche la fortuna di poter commentare il ciclo d'oro dell'di Julio Velasco: "... "Ho lavorato 40 anni con Giampiero, mi ha fatto, però mi ha fatto anche divertire tanto. ...

Italvolley da impazzire: 3-0 alla Macedonia e quarti in tasca. Ora Olanda o Germania Gazzetta del Sud

Pratica archiviata. Come da pronostico, l’Italia ha sconfitto agevolmente la Macedonia del Nord 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) a Bari e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di pallavolo ...Numeri record in campo e fuori per l’Italvolley di Fefè De Giorgi. Mercoledì scorso è stato “sold out” anche in tv per gli Azzurri con dati di ascolto ...