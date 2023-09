(Di sabato 9 settembre 2023) Comincia con una vittoria il Mondiale di rugby azzurro . Un’Italia non perfetta ma alla fine efficace porta a casa il bottino pieno all’esordio contro la: a Saint-Etienne la squadra di Crowley si impone 52-8 prendendo il largo nel secondo tempo e chiudendo il match con 7 mete segnate e tutte trasformate da Allan, ancora perfetto dalla piazzola. Gli azzurri ottengono così i primi 5 punti...

Inizia con una vittoria il Mondiale dell'che batte 52 - 8 la Namibia , conquistando anche il punto bonus con sette mete. Un ... La partita L'è tutt'altro che positivo, con gli azzurri ...Inizia con una vittoria il Mondiale dell'che batte 52 - 8 la Namibia , conquistando anche il punto bonus con sette mete. Un ... La partita L'è tutt'altro che positivo, con gli azzurri ...

Italrugby, avvio travolgente ai Mondiali: battuta la Namibia 52-8 Gazzetta del Sud

Il morale in casa azzurra è alto, come testimoniano le parole del capitano dell’Italrugby Michele Lamaro: " «Nel primo tempo la Namibia ha difeso bene, ma abbiamo comunque trovato buone soluzioni che ...Sta per iniziare l’edizione numero 10 del più grande evento del rugby mondiale. Un programma serrato di 48 partite, un mese e mezzo di spettacolo e 20 squadre decise ad inseguire un sogno. L'Italia ...