Italia | Tonali | «Siamo delusi | ma questo è il calcio»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Sandro, centrocampista dell’, dopo il pareggio degli Azzurri contro la Macedonia del Nord Sandroha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio dell’contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole.ONE – «Non è quello che speravamo, non è il risultato che volevamo portare a casa. Giusta laone, maè il. Rimbocchiamoci le mani e ripartiamo con la prossima partita tra pochi giorni. Torniamo ine iniziamo a lavorare per la prossima». TANTE OCCASIONI – «Le abbiamo avute tutta la partita. Negli ultimi 15 minuti c’è stata la loro reazione e nonriusciti a gestirla nella maniera migliore. Hanno creato poche occasioni, abbiamo ...

Elmas 6,5 : parte piano, diventa ... Gioca coperto ma rischia poco, strappa un pari alla fine meritato

L'Italia va vicinissima al vantaggio al 21': Barella serve in verticale Tonali che entra in area e calcia rasoterra, ma colpisce il palo che salva Dimitrievski. Un minuto dopo ancora su corner girata ... SKOPJE (MACEDONIA) (ITALPRESS) – Solo un pareggio per Luciano Spalletti all'esordio sulla panchina azzurra. L'Italia non va oltre l'1-1 a Skopje contro la Macedonia