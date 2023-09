Italia | Spalletti a favore di vento

(Di sabato 9 settembre 2023) Luciano, che coltiva il senso della sfida, ha tutto per azzeccare la prima uscita : le capacità che gli vengono riconosciute, l'entusiasmo di chi non desiderava altro per sé e il Paese - lo ...

... che coltiva il senso della sfida, ha tutto per azzeccare la prima uscita : le capacità che gli vengono riconosciute, l'entusiasmo di chi non desiderava altro per sé e il Paese - lo stesso-...Alle 20,45, stadio di Skopje, Macedonia del Nord -. Qualificazioni al campionato europeo di ... Debutta come commissario tecnico, stasera, Luciano. Nuovo anche il capitano: Ciro ...... Alessandro Antinelli e Lele Adani Senza gli infortunati Chiesa e Pellegrini , l'esordio sulla panchina più amata e complicata d', Luciano, neo Ct dopo la burrascosa separazione da ...

Italia, Spalletti: 'Per la prima volta ho un presidente che mi prende tutti i giocatori che voglio. Al posto di Chiesa...' Calciomercato.com

SKOPJE (Macedonia) - La prima Italia di Luciano Spalletti è subito chiamata a fare risultato, infatti al gli Azzurri affrontano la Macedonia del Nord match valevole la quinta giornata del girone C di ...