Italia-Slovenia sarà l’ultima di Gigi Datome

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Tra poco, alle 10.45, l’scenderà in campo per affrontare laai mondiali di Basket 2023, una sfida valida per la lotta per settimo e ottavo posto. Per quanto dal punto di vista del posizionamento possa avere un valore in termini di ranking, in realtà oggi il popolo azzurro ha cuore ed occhi rivolti ad un altro dato: questapartita in assoluto di. Ecco perché questauna sfida diversa dalle altre.: The last dance per(Credit foto – pagina Facebook Italbasket)Voleva fare il massimo in questi mondiali e regalare almeno una lotta per la medaglia ma purtroppo il destino ha avuto ...