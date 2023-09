Italia protagonista al G20 di Nuova Delhi | Meloni | “Vogliamo fare da ponte fra Europa e Africa”

"Kobieta Z" ("Woman Of") non segue solo la traiettoria del, il suo faticoso percorso di accettazione, ma allarga il campo anche ai suoi famigliari: in testa la moglie di Adam, che sulle ...... a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell', il Mancio ha ... Nel finale di tempo l'ex Real Keylor Navas ècon tre importanti parate che negano ai ...... svolto con la presenza di "una sola parte della maggioranza" e che ha visto come "" il ... Ricordiamo al Sindaco che non è stato lui a "non aver voluto prendere Fratelli d'" per come ...

Il vino italiano protagonista di una docuserie Libero Tecnologia

Nella veste di sindacalista ha saputo dirigere e innovare la portualità italiana difendendo i lavoratori portuali ed è stato protagonista della conquista del Contratto unico dei porti. Con forza, ...Dopo la piccola parentesi di maltempo, soprattutto al Sud, il caldo torrido torna a essere protagonista. Il vortice Daniel, infatti, continua a incamerare aria calda e umida dalla superficie ...